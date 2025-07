Israël : la coalition gouvernementale en quête de soutien avant la pause parlementaire

Articles recommandés -

Affaiblie par la défection des partis orthodoxes, la coalition de Benjamin Netanyahou tente de rallier leurs voix pour faire adopter des textes de loi essentiels avant la suspension des travaux parlementaires prévue la semaine prochaine.

Avec seulement 49 députés, la coalition gouvernementale peine désormais à faire passer sa législation ordinaire. Les dirigeants de la coalition multiplient les tractations avec les élus orthodoxes, arguant qu'il s'agit de la dernière fenêtre avant une longue interruption parlementaire.

Cette crise politique découle directement du différend sur la conscription militaire. Mercredi dernier, le Conseil des Sages de la Torah du parti Shas a décidé le retrait "immédiat" de la formation des responsabilités gouvernementales. Cette décision intervient après l'échec des négociations sur une loi d'exemption du service militaire acceptable pour les orthodoxes.

Dans la foulée, le député Shas Avraham Betzalel, a démissionné de la Knesset, aggravant la fragilité numérique de la coalition. Toutefois, Shas a précisé qu'il ne voterait pas de motion de censure contre le gouvernement avant la pause parlementaire et maintiendrait sa présence dans les commissions. Le parti a également réaffirmé son soutien à un éventuel accord de libération d'otages avec le Hamas.

Face à cette impasse, Yuli Edelstein, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, a renoncé à soumettre le projet de loi sur la conscription au vote, enterrant de facto un texte débattu depuis plus d'un an. Cette décision pragmatique reconnaît l'impossibilité d'adopter une législation sans le soutien des formations orthodoxes, partenaires traditionnels mais désormais récalcitrants de la coalition.