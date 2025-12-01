Israël : la coalition se fissure autour du projet de loi sur l’exemption de service militaire

La contestation s’intensifie au sein même de la coalition gouvernementale israélienne autour du projet de loi visant à maintenir l’exemption de service militaire pour les étudiants orthodoxes. Lundi, Ofir Sofer, ministre de l’Alyah et de l’Intégration et membre du parti Sionisme religieux, a annoncé qu’il voterait contre le texte porté par le Likoud. Deux députés de sa formation, Moshe Solomon et Michal Waldiger, se sont joints à lui, signalant une fronde croissante dans les rangs de la majorité.

Plus tard dans la journée, la vice-ministre des Affaires étrangères, Sharren Haskel a fait savoir que neuf membres de la coalition étaient opposés à ce projet de loi, raison pour laquelle "dans sa forme actuelle, la loi est enterrée". "Merci aux courageux députés de la coalition qui se sont exprimés ouvertement", a-t-elle ajouté.

Dans une déclaration à la Knesset, Sofer a qualifié le texte de "loi honteuse", affirmant qu’il s’agit d’un projet dépourvu de courage politique et incapable d’exiger des orthodoxes un effort partagé. Il a assuré qu’il poursuivrait son opposition "même au prix d’un renvoi du gouvernement". Selon lui, les tentatives menées depuis deux ans pour convaincre la direction orthodoxe d’entamer des réformes se sont heurtées à une profonde résistance culturelle et à une peur du changement.

Sofer dénonce également une stratégie politicienne de court terme visant à faire adopter une loi qui, selon lui, sera invalidée par la Cour suprême ou échouera d’elle-même, permettant ainsi à de futures coalitions de repousser à nouveau l’échéance. "C’est un subterfuge répété depuis des années", a-t-il lancé.

Les critiques ne viennent pas uniquement du camp sioniste religieux. Meir Porush, député du parti orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, a exhorté à "déchirer" le texte, tandis que plusieurs députés du Likoud et d’autres formations de droite ont fait savoir qu’ils pourraient s’y opposer. Même au sein des partis orthodoxes, des voix s’élèvent contre la proposition actuelle.

Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, auteur du projet, a reconnu que le texte visait avant tout à préserver l’unité de la coalition, tout en affirmant qu’il constitue un compromis équilibré entre besoins militaires et reconnaissance de l’importance de l’étude de la Torah. Il a toutefois admis que des amendements seront nécessaires et a présenté la loi comme un "cadre historique" permettant enfin de fixer des quotas clairs.

Mais Bismuth n’a pas convaincu. Il a été accusé par ses opposants de compromettre la sécurité nationale, alors que l’armée estime avoir besoin de 12 000 recrues supplémentaires à court terme. Sans mécanismes contraignants, préviennent-ils, la loi ne changera rien.