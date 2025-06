Israël : la conseillère juridique dénonce sa procédure de révocation comme "illégale"

Le gouvernement israélien a entamé dimanche les discussions sur la révocation de la conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav-Miara. Le ministre de la Justice Yariv Levin a présenté une proposition de décision permettant aux ministres de contourner la consultation obligatoire avec la commission de sélection pour procéder à cette éviction. Baharav-Miara a soumis son avis juridique sur cette proposition, déclarant : "La décision précipitée du gouvernement de modifier la procédure de fin de mandat de la conseillère juridique du gouvernement n'est pas légale et contredit la jurisprudence de la Cour suprême".

"Le fait que le gouvernement n'ait pas réussi à établir la commission consultative ne justifie pas de changer les règles et de créer un mécanisme permettant une fin de mandat arbitraire et une politisation du conseil juridique gouvernemental", a-t-elle ajouté. Selon la déclaration du ministre de la Justice, depuis que les ministres ont voté en faveur de la révocation en mars dernier, "les divergences entre le gouvernement et la conseillère ne font que s'aggraver, paralysant de fait le travail gouvernemental sur une série de dossiers".

"Dans ces circonstances", a-t-il justifié, "la procédure de consultation avec la commission de sélection devient obsolète, et il est nécessaire de permettre au gouvernement de débattre et décider sans délai de la révocation de la conseillère". La procédure de révocation devrait normalement passer par une commission de sélection, actuellement incomplète et que le gouvernement n'a pas réussi à constituer. Les ministres tentent désormais de contourner cette exigence. Si adoptée, cette proposition sera soumise à la Cour suprême, qui devrait probablement la bloquer.

Levin a réagi à l'avis de Baharav-Miara en déclarant qu'elle était "en conflit d'intérêts", contestant ainsi la légitimité de son intervention juridique dans une procédure qui la concerne directement. Le ministre de la Justice a remis en question la capacité de la conseillère à émettre un avis objectif sur sa propre révocation, soulignant l'aspect contradictoire de cette situation où elle se prononce légalement sur les modalités de son propre limogeage.