Israël : la conseillère juridique du gouvernement dénonce sa révocation comme "illégale"

Quelques heures avant le vote sur sa destitution, la conseillère juridique du gouvernement israélien, Gali Baharav-Miara, a adressé lundi matin une lettre aux membres du gouvernement concernant les débats sur son licenciement.

Dans cette missive, elle accuse frontalement l'exécutif : "Le gouvernement révoque illégalement la procureure générale dans l'affaire judiciaire du Premier ministre". Selon elle, "les arguments avancés par le ministre de la Justice montrent qu'il cherche un conseiller juridique qui obéira au gouvernement et légitimera pour lui des violations de la loi, comme l'exemption du service militaire des étudiants de yeshiva ou l'ingérence politique dans les enquêtes policières".

La conseillère juridique met en garde contre un précédent dangereux : "Désormais, le gouvernement pourra révoquer tout conseiller juridique gouvernemental - le procureur général de l'État - sans aucun mécanisme de contrôle et même pour des considérations étrangères". Elle évoque notamment des représailles possibles contre un conseiller qui "aurait alerté sur des actions illégales, ordonné l'enquête sur un ministre, refusé d'arrêter une procédure pénale contre un membre du gouvernement ou dans le cadre d'un accord politique".

Gali Baharav-Miara souligne la gravité particulière de cette révocation : "Il y a dans la destitution de la conseillère juridique du gouvernement et son remplacement de quoi influencer la procédure pénale du Premier ministre et les enquêtes pénales d'autres membres du gouvernement et de leurs proches".

Le parti Yesh Atid a annoncé qu'il saisirait la Cour suprême si la conseillère juridique était licenciée en violation de la loi. La députée Karine Elharrar dénonce "l'élimination de l'institution" et le "piétinement de tout gardien qui gêne le gouvernement".