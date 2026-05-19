Israël : la députée Tally Gotliv inculpée pour avoir révélé l’identité d’un agent du Shin Bet

Le bureau de la procureure générale israélienne a annoncé mardi l’inculpation de Tally Gotliv pour avoir révélé l’identité d’un agent du Shin Bet, en violation présumée de la loi sur la protection des informations sécuritaires sensibles.

L’affaire remonte à janvier 2024, lorsque la députée du Likoud avait publié sur les réseaux sociaux l’identité supposée du compagnon de Shikma Bressler, affirmant qu’il travaillait pour le Shin Bet.

Dans plusieurs publications, Tally Gotliv avait également relayé des théories complotistes accusant cet homme d’avoir entretenu des contacts avec l’ancien chef du Hamas Yahya Sinwar avant les massacres du 7 octobre 2023, et d’avoir coordonné les attaques avec lui ainsi qu’avec l’ancien Premier ministre Ehud Barak.

Selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal de Petah Tikva, la députée a diffusé l’identité de l’agent « de manière consciente, délibérée, répétée et démonstrative » auprès de dizaines de milliers d’abonnés sur X.

Malgré les avertissements du Shin Bet concernant les risques sécuritaires potentiels liés à ses publications, Gotliv a refusé de supprimer les messages et a continué à publier sur le sujet. Convoquée à deux reprises par la police pour être interrogée, elle avait refusé de se présenter, affirmant bénéficier de l’immunité parlementaire.

L’inculpation n’a pu être déposée qu’après la signature par le ministre israélien de la Défense Israel Katz d’un certificat de confidentialité requis dans les affaires impliquant des informations classifiées.

Sur X, Tally Gotliv a dénoncé une décision politique et ironisé sur l’annonce de la procureure générale Gali Baharav-Miara, affirmant que ses révélations relevaient de ses fonctions de députée.