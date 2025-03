La Knesset adopte une nouvelle procédure de sélection pour le commissaire aux plaintes contre les juges

La Knesset a adopté mardi matin, en lecture définitive, une loi modifiant le processus de nomination du commissaire aux plaintes contre les juges. Ce texte, approuvé par 56 voix contre 48, confie désormais cette nomination à un comité présidé par le ministre de la Justice plutôt qu'à la Commission de sélection des juges. La réforme, pilotée par le député Simcha Rothman à la tête de la commission des Lois, intervient alors que l'attention publique se concentre principalement sur la guerre et la situation des otages.

Jusqu'à présent, le commissaire était nommé après consensus entre le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. Or, ce processus est paralysé depuis plus d'un an en raison de désaccords persistants entre ces deux autorités. Le nouveau comité de sélection comprendra sept membres : trois représentants de la coalition gouvernementale (le ministre de la Justice, le ministre du Travail et un député désigné par le président de la Knesset), un juge religieux nommé par les grands rabbins, ainsi que trois membres indépendants (deux juges retraités et le défenseur public national).

Chaque membre pourra proposer deux candidats, l'élection s'effectuant à majorité simple de quatre voix sur sept, pour un mandat de 4,5 ans. La loi inclut également des dispositions sur la parité hommes-femmes au sein du comité. Le rôle du commissaire aux plaintes revêt une importance majeure dans le système judiciaire israélien. Il est chargé d'examiner les plaintes concernant le comportement des juges et peut recommander des sanctions disciplinaires, voire la destitution dans les cas les plus graves.

Ce changement s'inscrit dans une série plus large de réformes judiciaires controversées poursuivies par la coalition au pouvoir, dont la modification de la composition de la Commission de sélection des juges, actuellement en discussion avancée à la commission des Lois.