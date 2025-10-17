Israël : la loi sur la conscription des orthodoxes pourrait être approuvée en novembre

La loi sur la conscription militaire des orthodoxes devrait être soumise à l'approbation au cours du mois de novembre, après avoir été discutée en commission des Affaires étrangères et de la Défense. C'est ce qu'ont annoncé vendredi matin à la radio publique Kan Reshet Bet, les proches du président de la commission, le député Boaz Bismuth.

L'élaboration d'un document de principes a été rendue possible après des discussions directes entre le chef de la division de planification des ressources humaines de Tsahal, le général de division Shai Tayeb, et les représentants des partis orthodoxes, notamment le député Yinon Azoulay du Shas et l'ancien ministre Ariel Attias. Ces échanges ont permis de clarifier les besoins réels de l'armée.

Bismuth a transmis jeudi à la conseillère juridique de la commission un document de principes qui servira de base à l'élaboration du projet de loi. Le texte pourrait être examiné en commission dès mardi prochain. Ce document s'appuie sur les accords conclus entre l'ancien président de la commission, Yuli Edelstein, et les représentants des partis orthodoxes, juste avant l'attaque iranienne d'avril dernier.

Selon ces principes, les objectifs de recrutement s'élèveraient à 4 800 jeunes orthodoxes la première année, 5 700 la deuxième et environ 50% dans un délai de cinq ans. Des sanctions individuelles et institutionnelles ne seraient imposées qu'après un an, et uniquement en cas de non-respect des objectifs.

Ces sanctions pourraient notamment concerner la délivrance de permis de conduire, les sorties du territoire, les réductions dans les transports publics, les aides à l'achat immobilier et les bourses d'études. En revanche, certaines dispositions plus contraignantes introduites ultérieurement par Edelstein ne figureront pas dans le projet de Bismuth, comme l'exigence d'un système biométrique et l'obligation pour les étudiants de yeshiva de signer trois fois par jour pour attester de leur présence.

C'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même qui a demandé la présentation écrite des principes de cette loi dès la semaine prochaine, dans le but de faciliter le retour du parti Shas au gouvernement. L'entourage d'Aryeh Deri, leader du Shas, a fait savoir au bureau de Netanyahou que la présentation de ces principes suffirait à permettre un retour à la table gouvernementale dès l'ouverture de la session parlementaire.