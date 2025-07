Israël : la ministre Orit Strock suscite la controverse en évoquant la possibilité de frapper des zones où se trouvent des otages

Articles recommandés -

La ministre israélienne des Missions nationales, Orit Strock (Sionisme religieux - parti de Betsalel Smotrich), a déclenché une vive polémique après avoir affirmé qu’il fallait poursuivre l'offensive militaire à Gaza, y compris dans les zones où sont détenus des otages israéliens.

"Il faut agir aussi dans les zones considérées comme interdites car des otages s’y trouvent", a-t-elle déclaré. Lorsqu'on lui a fait remarquer que cela risquait de mettre en danger la vie des captifs, Strock a admis : "Il faut faire des efforts pour qu’ils ne soient pas blessés, mais cela pourrait être une conséquence."

Elle a ajouté : "Quand on tire sur des localités israéliennes ou qu’on tente d’enlever des soldats, cela ne met-il pas aussi des vies en danger ? Je ne sais pas faire ce genre de calcul macabre pour déterminer quelles vies valent plus que d’autres."

Ce n’est pas la première fois que la ministre exprime son opposition aux négociations sur les otages. Début juillet, elle avait déjà déclaré à la radio Kol Barama que "l'accord proposé est une erreur tragique. Nous sommes à un pas de la victoire à Gaza. Nous ne soutiendrons pas un tel accord, ce serait une fausse victoire." Elle avait également affirmé qu’un gouvernement "qui sacrifie tout pour ramener 22 ou 33 personnes n’a pas de légitimité."

Les familles des otages ont vivement réagi. Dans un communiqué, leur collectif a accusé Strock de "sacrifier les otages au nom d’une guerre éternelle, insensée et sans but" et d’"abandonner les valeurs fondatrices de l’État d’Israël". Elles dénoncent une "normalisation de la captivité des otages" et qualifient les propos de la ministre de "honte pour le gouvernement".