Israël : la nomination de l’avocat de Benjamin Netanyahou pourrait être annulée

La nomination de Michael Rabello au poste de contrôleur de l’État pourrait connaître un rebondissement judiciaire majeur.

Selon Channel 12, l’ancien juge de la Cour suprême Yosef Elron estime que la Haute Cour pourrait annuler le vote controversé de la Knesset ayant conduit à l’élection de Michael Rabello, avocat personnel du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Yosef Elron, lui-même candidat au poste, serait prêt à devenir partie formelle dans les recours qui doivent être déposés devant la Cour suprême.

D’après des proches cités par Channel 12, l’ancien magistrat pense que les juges annuleront la décision de nomination. Ils assurent qu’il ne se dit ni en colère ni déçu, mais plutôt encouragé par la situation.

Le vote à la Knesset a tourné à la controverse après un premier tour organisé à bulletin secret, comme l’exige la loi.

Yosef Elron avait alors obtenu 60 voix contre 57 pour Michael Rabello, échouant à une seule voix de la majorité absolue nécessaire.

Ce résultat a révélé que plusieurs députés de la coalition n’avaient pas suivi la ligne voulue par Benjamin Netanyahou.

Le second tour a ensuite été interrompu puis relancé, sur fond d’accusations de pressions exercées sur des élus du Likoud.

Selon plusieurs allégations, certains députés auraient reçu l’ordre de photographier, voire de filmer leur bulletin, afin de prouver qu’ils avaient bien voté pour Michael Rabello et non pour Yosef Elron, malgré l’obligation légale du secret du vote.

Michael Rabello a finalement remporté le scrutin.

Bien qu’il ait été présenté par les partis d’opposition, Yosef Elron bénéficiait également du soutien de certains élus de la coalition.

Juge conservateur nommé à la Cour suprême en 2017, il avait quitté ses fonctions en 2024 après avoir tenté, sans succès, d’accéder à la présidence de l’institution avec l’appui du ministre de la Justice, Yariv Levin.

Le président de la Cour suprême, Isaac Amit, et la procureure générale, Gali Baharav-Miara, ont tous deux salué par le passé sa contribution au droit pénal israélien.

L’affaire pourrait désormais ouvrir une nouvelle confrontation entre la Knesset, le gouvernement et la Cour suprême autour d’une nomination hautement sensible.