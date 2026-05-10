Israël : la nomination du futur patron du Mossad déclenche une tempête politique

La coalition de Benjamin Netanyahou a fustigé dimanche la procureure générale de l’État, Gali Baharav-Miara, après qu’elle a soutenu des recours visant à bloquer la nomination du général Roman Gofman à la tête du Mossad.

La magistrate a approuvé plusieurs pétitions demandant à la Cour suprême d’annuler la désignation de Gofman — actuellement secrétaire militaire du Premier ministre — comme futur directeur des services de renseignement extérieurs israéliens.

La réaction de plusieurs ministres de la coalition a été immédiate et particulièrement virulente. Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a accusé Baharav-Miara d’appartenir à « un système corrompu qui a détourné l’État d’Israël », dénonçant également la Cour suprême comme l’un des « deux organes corrompus imposant violemment leur position au gouvernement élu ».

Betsalel Smotrich a une nouvelle fois appelé au départ de la procureure générale et promis de faire avancer une réforme visant à scinder ses prérogatives en plusieurs fonctions distinctes, ce qui réduirait fortement l’indépendance et l’autorité du poste.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a accusé Baharav-Miara de « combattre l’État d’Israël et de mettre en danger sa sécurité », allant jusqu’à lui lancer : « À Téhéran, ils vous applaudissent. Ils ne pouvaient rêver d’une meilleure alliée que vous. »

De son côté, le ministre des Communications Shlomo Karhi a exhorté le gouvernement à ignorer toute décision de la Cour suprême qui annulerait la nomination de Roman Gofman ou empêcherait le limogeage de la procureure générale.

En décembre dernier, la Cour suprême avait invalidé la tentative du gouvernement de révoquer Baharav-Miara, estimant que l’exécutif n’avait pas fourni de base juridique suffisante pour modifier la procédure de destitution du procureur général.