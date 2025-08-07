Israël : la presse orthodoxe déclare la "guerre" contre l'enrôlement militaire

Articles recommandés -

Les journaux orthodoxes israéliens ont déclaré jeudi une véritable "guerre" contre la loi sur l'enrôlement militaire, suite à l'arrestation de deux frères étudiants en yeshiva qui avaient refusé de répondre aux ordres de mobilisation.

Le quotidien Yated Ne'eman, proche du parti Degel HaTorah, d'obédience lituanienne, a publié une Une dramatique avec le mot "guerre" en lettres blanches sur fond noir. Le journal promet que "le judaïsme orthodoxe mondial" se dressera contre l'enrôlement des étudiants religieux. Selon le rabbin Dov Landau, dirigeant spirituel du mouvement : "Les autorités se retrouveront face à un judaïsme orthodoxe mondial uni qui se bat pour son âme."

Escalade rhétorique

L'éditorial dénonce des "forces de police et d'application militaires" menant des "raids nocturnes" contre les domiciles d'étudiants en yeshiva "coupables d'étudier la Torah". Les deux frères de la famille Yitzhakov ont été arrêtés à Tel Aviv et leur détention prolongée par un tribunal militaire.

Fait notable, le journal ne blâme pas directement le gouvernement mais pointe du doigt la conseillère juridique du gouvernement, accusée de mener "une campagne draconienne sur plusieurs fronts". L'éditorial met en garde contre une possible atteinte à "la légitimité internationale d'Israël comme représentant du peuple juif".

Le quotidien hassidique HaMevaser, dirigé par le député Meir Porush d'Agudat Israel, compare l'application de la loi aux plaies d'Égypte, promettant d'être "en première ligne du combat contre le décret d'enrôlement".

Mobilisation politique

Une réunion d'urgence s'est tenue mercredi soir au domicile du rabbin Landau, rassemblant les dirigeants religieux et politiques de tous bords - ashkénazes et séfarades - pour coordonner une réponse unifiée. Un proche du leader religieux a confié à i24NEWS que "toutes les options sont sur la table, de la désobéissance civile aux démarches auprès de la Maison Blanche".

Cette escalade intervient après la révélation d'un enregistrement où Aryeh Deri, leader du parti orthodoxe séfarade Shas, exhortait les étudiants religieux à ne pas s'enrôler malgré la guerre. "Contribuer à cause de la guerre ? Dieu nous en préserve", déclarait-il, ajoutant que les "porteurs du fardeau" sont les étudiants de la Torah.