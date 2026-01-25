Israël : le budget de l'État devrait être adopté lundi avec le soutien des partis orthodoxes

La coalition gouvernementale estime que le budget de l'État pour 2026 sera approuvé lundi en première lecture à la Knesset avec le soutien des partis Shas et Degel HaTorah, malgré les menaces antérieures des formations orthodoxes de conditionner leur vote à l'avancement de la loi sur la conscription.

Une fois le budget adopté, les discussions sur la loi relative à la conscription devraient reprendre mardi au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Ces débats nécessiteront des modifications du texte, suite aux critiques formulées par la conseillère juridique de la commission, Me Miri Frankel-Shohat, concernant certains articles de la loi. À ce stade, il n'est pas encore clair quelles modifications seront apportées ni quelle sera la version finale du texte.

Des sources au sein de la coalition ont identifié quatre opposants potentiels parmi les rangs gouvernementaux à cette loi, surnommée "loi Bismuth" : le ministre Ofir Sofer du parti Sionisme religieux, qui a déclaré qu'il ne soutiendrait pas la loi même au prix de son limogeage ; le député Yuli Edelstein ; la vice-ministre des Affaires étrangères Sharren Haskel, qui affirme que la loi n'a pas de majorité ; et le député Dan Illouz du Likoud.

Ce dernier a déclaré qu'il insisterait pour une loi répondant aux besoins de Tsahal suite à la guerre et allégeant le fardeau des réservistes. Selon lui, le Likoud est un parti qui représente une population qui sert dans l'armée, et s'il cesse de la représenter, cette population l'abandonnera.