Israël : le cabinet s’oppose à la décision de la Cour suprême sur les prières au Mur occidental

La décision de la Cour suprême d’Israël d’autoriser des prières au Mur occidental pour un maximum de 100 personnes simultanément a provoqué une vive controverse au sein du gouvernement israélien. Lors d’une réunion tendue du cabinet, plusieurs ministres ont vivement critiqué l’intervention de la justice dans un contexte sécuritaire marqué par la guerre.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a estimé que les décisions en matière de sécurité ne devaient pas relever des juges mais du Commandement du front intérieur, appelant la police à se conformer strictement à ses directives. Il a dénoncé une absence de responsabilité de la part du système judiciaire en cas de victimes. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appuyé cette position, soulignant une incohérence entre les restrictions imposées au Mur et l’autorisation d’une manifestation de plus grande ampleur à Tel Aviv.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a pour sa part affirmé que la décision finale devait revenir au gouvernement en tant qu’autorité politique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également exprimé son incompréhension face à la décision judiciaire, estimant qu’elle créait une situation difficile à gérer sur le terrain.

La Cour suprême a précisé que cette mesure n’était pas définitive et a demandé aux autorités compétentes d’élaborer une politique permettant de concilier liberté de culte et impératifs de sécurité, avec une nouvelle audience prévue dans les prochains jours. Le président de la Cour, Yitzhak Amit, a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre ces deux exigences, dans un contexte de guerre prolongée.