Israël : le gouvernement lance la procédure de destitution de la conseillère juridique

Le gouvernement israélien doit se réunir ce dimanche pour entamer la procédure de destitution de sa conseillère juridique Gali Baharav-Miara. Le ministre de la Justice Yariv Levin, qui présidera cette session en l'absence de Benjamin Netanyahu (en situation de conflit d'intérêts), a préparé un dossier de 86 pages détaillant ses griefs. La procédure s'annonce longue - environ deux mois selon un haut responsable gouvernemental.

Après le vote de défiance attendu aujourd'hui, le dossier sera transmis à un comité de sélection présidé par l'ancien président de la Cour suprême Asher Grunis. Ce comité pourrait inclure Gideon Saar ou Amir Ohana comme "ancien ministre de la Justice", une nomination qui risque d'être contestée devant la Cour suprême, ces deux personnalités faisant partie de la coalition actuelle.

L'entourage de Baharav-Miara conteste fermement les accusations. Sur 600 décisions gouvernementales, moins de 10 auraient été bloquées pour motifs juridiques. Son service aurait approuvé plus de 150 nominations et facilité l'adoption de 250 lois. Même dans les cas où elle a refusé de défendre le gouvernement devant la Cour suprême, la conseillère aurait autorisé une représentation juridique séparée.

Les tensions entre la conseillère et le gouvernement concernent des sujets cruciaux pour la coalition: la loi sur la conscription, le financement des étudiants ultra-orthodoxes, diverses nominations ministérielles, et récemment le limogeage du chef du Shin Bet. Gideon Saar, qui l'avait nommée, l'a qualifiée de "pilote kamikaze" et regrette désormais sa décision. Cette procédure s'inscrit dans un contexte de contestation massive, des dizaines de milliers d'Israéliens ayant manifesté samedi soir dans plusieurs villes du pays contre les décisions récentes du gouvernement.