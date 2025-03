Israël : le gouvernement vote à l'unanimité la destitution de sa conseillère juridique

Les ministres israéliens ont approuvé dimanche à l'unanimité la première étape de la procédure de destitution de Gali Baharav-Miara, conseillère juridique du gouvernement. Le ministre de la Justice Yariv Levin, qui présidait la séance en l'absence de Benjamin Netanyahou récusé pour conflit d'intérêts, a vivement déploré que la haute fonctionnaire n'ait pas assisté à la réunion ni envoyé de représentant. "C'est une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres", a déclaré Levin. "La conseillère refuse de manière quasi systématique de comparaître devant la Commission de la Constitution, ignore les demandes des ministres et ne répond pas à mes courriers."

Baharav-Miara a préféré adresser aux ministres une lettre cinglante affirmant que "le gouvernement cherche à se placer au-dessus des lois et à agir sans contrôle ni équilibre, même en période d'urgence". Elle y défend son bilan, soulignant avoir "contribué à l'avancement de plus de 650 décisions gouvernementales et de centaines de textes législatifs" depuis l'entrée en fonction du cabinet actuel.

Pour le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, qui avait pourtant proposé Baharav-Miara pour ce poste, "elle se voit comme l'enfant du livre avec le doigt dans la digue, mais un doigt dans l'œil n'est pas un doigt dans la digue", provoquant les rires des ministres.

La procédure se poursuivra par une consultation du comité de sélection des conseillers juridiques. Selon un haut responsable gouvernemental, Levin prévoit de finaliser la destitution dans un délai de deux mois. Des manifestations massives ont eu lieu à Jérusalem pour protester contre cette initiative, perçue par l'opposition comme une tentative de neutraliser un contre-pouvoir indépendant.