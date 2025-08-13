Israël : Le Likoud entérine le retour de Gideon Sa’ar au sein du parti

Articles recommandés -

Le comité central du Likoud a approuvé ce mercredi la fusion avec le parti Nouvel Espoir (New Hope), formation membre de la coalition gouvernementale et dirigée par le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar. Cette décision marque le retour de Sa’ar au Likoud, cinq ans après l’avoir quitté en raison de divergences avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

S’exprimant devant les membres du comité central, Sa’ar a récité une bénédiction, remerciant Dieu de lui avoir « donné la vie, soutenu et permis d’atteindre ce moment ». Son retour scelle la réunification politique entre son mouvement et le parti dominant de la droite israélienne, renforçant ainsi la cohésion interne de la coalition.

Dans son discours, Benjamin Netanyahou a réaffirmé la détermination d’Israël à poursuivre la guerre à Gaza « jusqu’à la victoire complète ». Il a accusé à la fois le Hamas et l’Autorité palestinienne de vouloir « détruire Israël », estimant que leurs objectifs sont identiques, seule différant leur méthode. Le retour de Sa’ar, considéré comme une figure influente de la droite israélienne, pourrait peser sur l’agenda politique du gouvernement, alors qu’Israël reste engagé dans un conflit prolongé contre le Hamas. Cette fusion est perçue comme un signal de consolidation du camp national face aux défis sécuritaires et politiques auxquels le pays est confronté.