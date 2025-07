Israël : le Likoud lance une procédure de destitution contre Yuli Edelstein

Articles recommandés -

Le Likoud a entamé lundi une procédure visant à démettre de ses fonctions Yuli Edelstein, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Cette décision explosive, annoncée par Ofir Katz, président du groupe parlementaire, intervient dans un contexte de crise gouvernementale sans précédent.

Dans un message adressé à son parti à la Knesset, Katz a invoqué l'article 138(b) de la constitution du Likoud pour organiser des élections mercredi prochain. Les candidatures, à déposer avant mardi soir, voient s'affronter principalement Boaz Bismuth et Hanoch Milwidsky.

Effondrement de la coalition

Cette manœuvre fait suite à l'effondrement spectaculaire de la coalition de Benjamin Netanyahou. La semaine dernière, les trois partis orthodoxes ont successivement quitté le gouvernement : d'abord Degel HaTorah, puis Agoudat Israël, qui étaient réunis sous la liste Judaïsme unifié de la Torah et enfin le Shas. Leur départ fait suite à l'absence de présentation d'un projet de loi sur la conscription militaire des orthodoxes.

Le Conseil du Shas a justifié sa décision en déclarant que "dans la situation actuelle, il n'est pas possible de siéger au gouvernement quand les fils de la Torah sont piétinés", tout en précisant qu'il n'y aurait "aucune coopération avec les partis de gauche et l'opposition".

Critiques acerbes de l'opposition

L'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a violemment attaqué le Likoud : "Le Likoud plante un couteau dans le dos des soldats. Il n'y a plus de droite, plus de sionisme, plus de responsabilité. Il n'y a qu'une seule règle : celui qui ne coopère pas avec la loi d'exemption est évincé. Gouvernement de honte, rentrez chez vous !"

L'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot a dénoncé "le cynisme et l'irresponsabilité du Premier ministre responsable du plus grand échec de l'État", accusant Netanyahou de "manipulations irresponsables" alors que "nos combattants risquent leur vie sur tous les fronts". Il a appelé les membres de la coalition à "cesser leur silence d'agneaux" et à adopter "un comportement civique de base".

Cette crise révèle les fractures profondes de la société israélienne sur la question de la conscription des orthodoxes, traditionnellement exemptés du service militaire obligatoire, dans un contexte de guerre prolongée.