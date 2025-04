Israël : le maintien de Bar à la tête du Shin Bet menace la sécurité nationale, prévient le gouvernement

Le gouvernement israélien a déposé dimanche sa réponse officielle aux recours contre le limogeage de Ronen Bar, chef du Shin Bet, dans un document distinct de celui de la conseillère juridique du gouvernement. Cette démarche intervient à deux jours de l'examen des recours par la Cour suprême, prévu mardi. Dans sa réponse, l'exécutif affirme que "maintenir Bar à son poste est impensable et incompatible avec les pouvoirs conférés à un gouvernement démocratiquement élu". Le document avertit que "chaque jour supplémentaire dans cette situation pourrait causer des dommages irréversibles à la sécurité nationale".

Le gouvernement soutient qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts concernant l'affaire "Qatargate" et avertit que "chaque jour ou nuit supplémentaire dans cette situation pourrait causer des dommages irréversibles à la sécurité nationale et à la sécurité des citoyens et des soldats". "Le mandat du chef du Shin Bet a été interrompu par décision gouvernementale, car le gouvernement n'a plus confiance en lui. Cela met fin à son maintien en poste", précise le document, qui demande le rejet immédiat des recours.

Le ministre de la Justice Yariv Levin a durci le ton lors d'une interview sur la chaîne "Achshav 14", proposant une mesure radicale si la Cour suprême invalidait ce limogeage : "Nous devons faire exactement ce que nous avons fait avec le juge Amit - ne pas coopérer avec lui, ne pas travailler avec lui." Interrogé sur les risques pour la sécurité nationale, Levin a affirmé : "Cette situation ne tiendra même pas une semaine, et vous verrez que le chef du Shin Bet se lèvera et partira."

Dans sa propre réponse adressée à la Cour, Bar a averti qu'un tel précédent pourrait transformer le service en "police secrète". Il a révélé que "Netanyahou m'a demandé un avis de sécurité indiquant que la situation sécuritaire ne permettait pas son témoignage continu lors du procès. C'est ce qui a déclenché l'allégation de méfiance."

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a quant à elle qualifié la décision de "fondamentalement défectueuse, entachée par le conflit d'intérêts personnel du Premier ministre en raison des enquêtes criminelles concernant ses proches."