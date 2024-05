Israël : le parti de Benny Gantz dépose un projet de loi pour dissoudre le Parlement

Après la demande d'élections anticipées formulée par le ministre Benny Gantz en avril, la députée de l'Unité nationale Pnina Tamano-Shata soumet un projet de loi visant à dissoudre la Knesset.

"Le 7 octobre est un désastre qui nous oblige à revenir en arrière et à recevoir la confiance du peuple, à établir un gouvernement d'unité large et stable qui puisse nous conduire en toute sécurité face aux énormes défis sécuritaires, de l'économie et surtout de la société israélienne", a déclaré Tamano-Shata dans un communiqué. "Le fait de soumettre le projet de loi maintenant nous permettra de le présenter au cours de la session législative actuelle."

Pour le Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, "la dissolution du gouvernement d'union est une récompense pour Yahya Sinwar (chef du Hamas à Gaza), une capitulation face aux pressions internationales et un coup fatal aux efforts visant à libérer nos otages".

L'Unité nationale a répliqué que M. Netanyahou, "qui choisit sans cesse son intérêt personnel au détriment de l'intérêt national", est lui-même à l'origine du démantèlement du gouvernement. "Netanyahou, il n'est pas trop tard pour revenir à la raison : soit « ensemble nous gagnerons", soit vous continuerez seul avec la méthode « diviser pour mieux régner", déclare l'Unité nationale, faisant référence à un slogan de guerre promu par le gouvernement. Le 3 avril, M. Gantz avait demandé des élections anticipées en septembre, dans un contexte de mécontentement croissant quant à la manière dont la guerre contre le Hamas était menée et l'incapacité de libérer les otages. Un peu plus de six semaines plus tard, Gantz a lancé un ultimatum à M. Netanyahou, menaçant de se retirer de la coalition si le Premier ministre ne s'engage pas, d'ici le 8 juin, à adopter une vision commune du conflit à Gaza.

"Hier mercredi, Yaïr Lapid a rencontré Avigdor Liberman et Gideon Saar pour tenter de rallier le plus vite possible Benny Gantz et Adi Eizenkot et les faire entrer dans le front de l'opposition. Ils espèrent qu'au moins cinq députés au Likoud seront prêts à les rejoindre", explique Daniel Haïk. "On voit la classe politique se préparer au départ de Benny Gantz qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine", et qui pourrait entraîner la chute de Benjamin Netanyahou.