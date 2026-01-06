Israël : le parti de Yaïr Golan s’ouvre aux figures de la contestation anti-gouvernementale

Le chef du parti démocrate israélien, Yaïr Golan, a annoncé mardi l’arrivée de plusieurs figures majeures de la contestation anti-gouvernementale au sein de sa formation, marquant une nouvelle étape dans la politisation d’un mouvement longtemps resté en dehors des partis. Parmi les nouveaux venus figurent notamment Moshe Radman et Ami Dror, deux visages emblématiques de la mobilisation contre la réforme judiciaire et la politique du gouvernement ces dernières années.

« La contestation n’est pas notre invitée, elle fait partie de notre ADN », a déclaré Golan lors d’une conférence de presse, soulignant que les manifestations de masse ont constitué « la colonne vertébrale morale et civique » de la société israélienne récente. Selon lui, l’entrée de ces militants en politique est un prolongement naturel du combat mené dans la rue, désormais appelé à se poursuivre dans l’arène parlementaire.

Le parti démocrate devrait également accueillir Dani Elgart, frère d’Itzik Elgart, otage assassiné en captivité par le Hamas, devenu l’une des voix les plus critiques à l’égard du gouvernement. D’autres figures issues de la société civile et des mouvements citoyens rejoignent également la formation, parmi lesquelles des journalistes, des élus municipaux et des militantes engagées dans les luttes pour les droits civiques et l’égalité.

Ces nouveaux membres sont appelés à se présenter aux primaires du parti, qui se tiendront dans le cadre d’un accord conclu avec Meretz en vue des prochaines élections législatives. Cet accord prévoit une représentation garantie pour les candidats issus de Meretz sur la future liste commune.

Pour Yaïr Golan, l’enjeu est clair : transformer l’énergie de la contestation en une force politique capable de peser durablement. « La politique est le lieu où se décideront l’avenir, la sécurité et la démocratie d’Israël », a-t-il affirmé, appelant à l’unité des forces opposées au gouvernement actuel. Cette ouverture marque une tentative assumée de structurer politiquement une mobilisation citoyenne qui a profondément marqué la vie publique israélienne depuis 2023.