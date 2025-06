Israël : le parti des Démocrates fait pression pour dissoudre la Knesset

Articles recommandés -

Malgré le rejet récent d'une proposition similaire et le fait qu'aucune motion visant à dissoudre la Knesset ne puisse être présentée au cours des six prochains mois, comme le veut la loi israélienne, les membres du parti des Démocrates (fusion du parti travailliste et du parti d'extrême gauche Meretz) ont tout de même déposé un nouveau projet de loi demandant la dissolution de la Knesset.

Cette proposition a été présentée pendant l'opération "Réveil du Lion" menée contre l'Iran. Selon le règlement de la Knesset, un projet de loi visant à dissoudre la Knesset ne peut être présenté dans les six mois suivant un échec, à moins que le président ne soit convaincu que des changements importants justifiant un réexamen sont intervenus, un scénario qui semble très improbable.

Les membres des Démocrates à l'origine de la proposition affirment que "depuis le 7 octobre 2023, Israël est entré dans la crise la plus grave de son histoire. Le gouvernement n'a pas réussi à empêcher le massacre et à assurer la sécurité des citoyens israéliens, et il n'a pas su gérer correctement la guerre qui a suivi". "866 soldats sont morts (879 depuis le dépôt du texte) dans la guerre des "Glaives de fer", et 53 otages sont toujours retenus à Gaza sans qu'aucun plan clair ne soit prévu pour leur retour ou pour mettre fin au conflit. Par ailleurs, plus de 16 000 personnes ont été blessées, mais l'État ne leur a pas fourni de soins adéquats", ont-ils ajouté.

Le parti des Démocrates soutient que la 25e Knesset a failli à son rôle de contrôle du gouvernement, de direction du pays dans cette crise et d'apport de solutions réelles à la population. Il estime qu'Israël a besoin d'une nouvelle gouvernance, capable de prendre ses responsabilités, d'agir avec détermination et de restaurer la confiance des Israéliens envers leurs dirigeants.