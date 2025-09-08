Israël : le parti orthodoxe Agoudat Israël remet pour la première fois en cause son alliance avec la droite

Articles recommandés -

Pour la première fois depuis la formation de l’actuelle coalition, le parti orthodoxe Agoudat Israël laisse entendre qu’il pourrait reconsidérer son partenariat avec les partis de droite. Cette prise de position intervient après la décision du gouvernement israélien, annoncée dimanche, de lancer une procédure de planification pour l’exploitation de gisements de phosphates à Sdé Barir, près de la ville d’Arad, dans le Néguev.

La zone concernée abrite des centaines de familles appartenant à la communauté hassidique de Gour, proche d’Agoudat Israël, qui s’oppose fermement au projet en raison de risques sanitaires et environnementaux.

Dans son éditorial publié lundi, Hamodia, le journal officiel du parti, a vivement critiqué le gouvernement, qualifiant la décision de "coup de force". Selon le quotidien, l’exécutif aurait profité de l’absence actuelle de ministres orthodoxes au sein du cabinet, conséquence, selon le journal, d’"une campagne de persécution contre le monde de la Torah", pour faire avancer un projet qui "ignore les intérêts de ceux que le gouvernement prétend considérer comme ses ‘partenaires naturels’".

Le journal appelle ainsi les responsables d’Agoudat Israël à "redéfinir leurs alliances" : "Il est temps que le public orthodoxe comprenne qui sont ses véritables partenaires, ceux qui cherchent réellement son bien, et qui ne le reconnaissent que lorsqu’ils y trouvent un intérêt politique", peut-on lire dans l’éditorial.

"Le bilan de la participation à un ‘gouvernement de droite à 100 %’ est extrêmement faible", poursuit le texte, rappelant que cette alliance n’aura offert au monde orthodoxe que "des attaques incessantes contre la Torah".

Cette déclaration marque un tournant politique majeur : c’est la première fois qu’Agoudat Israël remet publiquement en question son partenariat avec la droite. Fait notable, la crise actuelle n’est pas liée à l’épineux dossier de la loi sur la conscription des orthodoxes, qui avait pourtant provoqué de fortes tensions ces derniers mois, mais bien à une décision gouvernementale jugée menaçante pour la communauté de Gour dans le Néguev.