Israël : le président Herzog fustige les propos du ministre Amihai Eliyahu sur les otages

Le président israélien Isaac Herzog, a vivement critiqué jeudi les déclarations controversées du ministre du Patrimoine Amihai Eliyahu, qui a qualifié mercredi les otages retenus à Gaza de "prisonniers de guerre" plutôt que d'"otages".

"J'ai été choqué d'entendre ces derniers jours que certains tentent de normaliser la terminologie concernant les otages - ils les comparent soudain à des prisonniers, mais ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages", a martelé Herzog lors d'une visite dans le Néguev aux côtés d'Itzhak, père de l'otage Ran Gvili.

Le président a poursuivi ses critiques : "Je suggère à tous ceux qui parlent trop de bien réfléchir à ce qui sort de leur bouche et à quel point cela blesse et fait souffrir ces familles chères et aimées."

Des propos qui font scandale

Les déclarations d'Eliyahu sur la radio Kol hai ont provoqué un tollé. Le ministre avait affirmé que "la mission n'est pas 'les otages d'abord', ils sont des prisonniers et non des otages. Il faut s'occuper d'eux seulement à la fin de la guerre. Le cabinet est confus - tantôt aide humanitaire, tantôt raids, tantôt occupation. Il manque une stratégie."

Le chef de l'opposition Yair Lapid a réagi avec virulence : "Après avoir proposé de larguer une bombe atomique sur Gaza et de l'effacer, maintenant Amihai Eliyahu propose d'abandonner les otages à leur mort. Il s'agit d'un dommage stratégique - pour la sécurité, les relations internationales, la solidarité mutuelle du peuple d'Israël. S'il n'est pas limogé aujourd'hui, alors le gouvernement israélien admet qu'il a abandonné les otages."

Un ministre aux propos récurrents

Ce n'est pas la première fois qu'Eliyahu suscite la controverse. Il avait précédemment déclaré sur une autre radio, Kol Barama, que "le gouvernement se précipite vers l'effacement de Gaza, Dieu merci nous effaçons ce mal. Tout Gaza sera juif", ajoutant : "Nous n'avons pas à nous préoccuper de la faim dans la bande de Gaza. Nous sommes devenus complètement fous."

L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yehiel Leiter, avait alors pris ses distances avec ces propos, précisant que "les citations attribuées au ministre Eliyahu selon lesquelles le gouvernement israélien 'se précipite vers la destruction de Gaza' et que 'nous n'avons pas à nous y soucier de la faim' ne reflètent pas la politique du Premier ministre Netanyahou et de son gouvernement. C'est exactement le contraire qui est vrai."