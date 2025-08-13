Israël : le vote sur la prolongation des ordres de mobilisation des réservistes échoue faute de majorité

Articles recommandés -

La coalition gouvernementale israélienne a essuyé un revers embarrassant mardi lors du vote sur la prolongation des ordres de mobilisation des réservistes. La proposition n'a pas obtenu la majorité nécessaire à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

L'absence du député Yuli Edelstein, qui avait rompu les liens avec la coalition après avoir été démis de ses fonctions de président de la commission, a contribué à cet échec. Cette défection illustre les tensions internes au sein du camp gouvernemental.

Le chef de l'opposition Yair Lapid s'est félicité de ce blocage : "Nous avons empêché à la commission des Affaires étrangères et de la Défense l'extension du fardeau sur les réservistes. La coalition n'a plus de majorité", a-t-il déclaré, dénonçant "un gouvernement minoritaire dysfonctionnel et illégitime".

La députée d'opposition Merav Ben Ari a ironisé sur cette situation : "Ils veulent mobiliser 300 000 réservistes pour reconquérir Gaza, mais n'ont pas trouvé assez de sages pour obtenir une majorité en commission."

Cet épisode révèle la fragilité de la coalition gouvernementale et soulève des questions sur sa capacité à faire adopter des mesures cruciales pour la sécurité nationale.