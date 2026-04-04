Israël : les jeunes électeurs penchent à droite, Netanyahou en tête selon un sondage

Un récent sondage met en lumière une évolution notable des préférences politiques des jeunes Israéliens, marquée par un ancrage plus prononcé à droite. Selon cette enquête menée par l’institut Lazar Research en partenariat avec Panel4All, une majorité des primo-votants âgés de 18 à 22 ans se définit comme appartenant à la droite politique.

D’après les résultats, 56 % des jeunes interrogés se déclarent de droite, contre 44 % chez les Israéliens âgés de 23 ans et plus. Dans le détail, 22 % se positionnent au centre-droit, 14 % au centre — un niveau nettement inférieur à celui des générations plus âgées (27 %) — tandis que seulement 8 % s’identifient au centre-gauche ou à la gauche.

Sur le plan des préférences politiques, le Premier ministre Benjamin Netanyahou arrive en tête auprès de cette tranche d’âge, avec 35 % de soutien. Il devance l’ancien chef du gouvernement Naftali Bennett, crédité de 19 %, tandis que les autres candidats recueillent des scores nettement plus faibles.

L’enquête met également en évidence l’impact des événements du 7 octobre 2023 sur les jeunes générations. Plus de la moitié des répondants (57 %) indiquent un renforcement de leur foi religieuse, tandis que 54 % évoquent un attachement accru aux traditions juives. Cette dynamique s’accompagne d’un fort sentiment d’identité nationale : 68 % des jeunes interrogés se disent fiers d’être Israéliens.

Par ailleurs, le sondage souligne un niveau élevé de mobilisation militaire. Environ 18 % des jeunes ont servi dans les réserves depuis octobre 2023, souvent sur de longues périodes. À la question d’un éventuel nouvel appel, 64 % affirment qu’ils répondraient sans hésitation, contre 33 % qui le feraient par nécessité. Seuls 3 % expriment des réserves ou un refus.

Réalisée fin mars 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 400 jeunes Israéliens, cette étude reflète une génération marquée par le contexte sécuritaire, dont les orientations politiques et identitaires semblent évoluer en conséquence.