Israël : les orthodoxes posent leurs conditions pour revenir au gouvernement

La crise gouvernementale israélienne s'aggrave. Après avoir quitté la coalition lundi soir, les partis orthodoxes ont présenté mardi une série d'exigences drastiques pour envisager leur retour au pouvoir.

Des demandes radicales

Selon les informations révélées par la chaîne Kan, les orthodoxes réclament l'annulation de dizaines de milliers d'ordres de conscription déjà envoyés aux étudiants des yeshivot et la restauration des budgets alloués aux écoles religieuses. Plus surprenant encore, ils exigent que les sanctions contre les réfractaires au service militaire visent uniquement les individus - interdiction de permis de conduire ou de sortie du territoire - et non les institutions religieuses elles-mêmes. Cette stratégie vise clairement à protéger le système éducatif orthodoxe tout en maintenant une pression personnelle sur les récalcitrants.

Accusations contre Edelstein

Les partis religieux s'en prennent violemment à Yuli Edelstein, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Ils l'accusent d'avoir renié les accords conclus la nuit de l'attaque iranienne, quand la proposition de dissolution de la Knesset avait été reportée.

Selon eux, le projet de loi présenté obligerait les étudiants des yeshivot à pointer quotidiennement par empreinte digitale, "comme de simples demandeurs d'emploi" - une humiliation inacceptable pour ces institutions respectées.

Paralysie institutionnelle

Les conséquences se font déjà sentir : les réunions de la commission du Travail et des Affaires sociales, présidée par le député orthodoxe Israël Eichler, ont été annulées. Bien qu'Eichler n'ait pas encore démissionné officiellement, son parti, Judaïsme unifié de la Torah, a formellement quitté la coalition.

Les ministres de Degel HaTorah ont remis leurs lettres de démission lundi soir, effectives sous 48 heures, tandis qu'Agoudat Israël a suivi le mouvement sur ordre de son conseil rabbinique.

Pression juridique

Parallèlement, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a publié un communiqué cinglant, reprochant au gouvernement de ne pas renforcer les mesures contre les réfractaires, portant ainsi "gravement atteinte à l'égalité et aux droits de ceux qui servent".

Négociations en cours

Benjamin Netanyahou, rappelé d'urgence à la Knesset après son témoignage au tribunal, tente désespérément de sauver sa coalition. Il a promis qu'Edelstein déposerait une nouvelle version du projet de loi dès mardi.

Fait notable : ni Shas ni le Judaïsme unifié de la Torah ne menacent pour l'instant de dissoudre la Knesset et de provoquer des élections anticipées, laissant une marge de manœuvre aux négociateurs.