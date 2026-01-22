Israël : les partis arabes signent un accord pour relancer la Liste unifiée

Les quatre principaux partis arabes représentés ou ayant été représentés à la Knesset ont signé, jeudi à Sakhnin, un accord visant à œuvrer à la reconstitution de la Liste unifiée, symbole de l’unité politique arabe en Israël. Les chefs de Hadash, Ra’am, Ta’al et Balad ont apposé leurs signatures sur un document rédigé à l’occasion d’une mobilisation nationale contre la flambée de la criminalité dans les localités arabes.

La signature a eu lieu à Sakhnin, en marge d’une grève générale organisée dans plusieurs villes arabes pour dénoncer l’inefficacité de la police face à la vague de violences qui frappe la communauté. Des images diffusées montrent les dirigeants des partis se tenant par la main et célébrant publiquement cet engagement, sous la pression manifeste de l’opinion publique arabe.

Selon des sources proches des discussions, les négociations duraient depuis plusieurs mois mais avaient buté sur des divergences internes, notamment autour de la nature de l’alliance. Le chef de Ra’am, Mansour Abbas, souhaitait une union strictement technique lui permettant, le cas échéant, de rejoindre une future coalition gouvernementale. Les autres formations auraient finalement accepté ce principe, ouvrant la voie à l’accord.

Un responsable de parti nuance toutefois la portée immédiate du texte, évoquant un engagement public obtenu sous forte pression populaire. « Ce n’est pas encore définitif, mais après une signature aussi visible, personne ne voudra être tenu pour responsable d’un nouvel échec », confie-t-il.

La Liste unifiée avait atteint son apogée en 2020, devenant la troisième force à la Knesset, avant d’éclater en 2021. Sa dislocation avait suscité une profonde frustration dans la société arabe. D’après une étude récente du Moshe Dayan Center, une liste réunifiée pourrait faire bondir la participation électorale arabe et obtenir jusqu’à 16 sièges lors des prochaines élections.