Israël : les partis orthodoxes exigent la réouverture des débats concernant la loi sur la conscription

Suite au changement de président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, les partis orthodoxes réclament désormais la réouverture complète des discussions sur le projet de loi de conscription militaire, une demande que le bureau du Premier ministre refuse catégoriquement.

Selon le journal HaModia du parti Agoudat Israël, les orthodoxes n'ont jamais approuvé les propositions de l'ancien président de la commission, Yuli Edelstein, concernant cette loi controversée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou mène actuellement des discussions avec les députés orthodoxes, leur annonçant qu'il attend du nouveau président de la commission, Boaz Bismuth, qu'il présente une version révisée du projet de loi dans le mois à venir.

Cette initiative intervient dans le contexte des arrestations d'étudiants de yeshiva (académies religieuses) déserteurs. Le président du parti Degel HaTorah, le député Moshé Gafni, a clairement indiqué que tant que ces arrestations se poursuivent, "il est inutile de discuter d'accords sur le texte de loi".

Boaz Bismuth, le nouveau président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, s'entretient avec les représentants orthodoxes pour tenter de trouver une solution. Cependant, ces derniers expriment leur scepticisme quant à sa capacité à proposer un texte plus conciliant que celui présenté par Edelstein.

Bismuth a reconnu que la publication du projet de loi et des accords conclus avec la conseillère juridique du gouvernement risquent de compliquer l'adoption de cette législation, notamment face à d'éventuels recours devant la Cour suprême.

Cette loi de conscription demeure l'un des sujets les plus sensibles de la politique israélienne, opposant les exigences d'égalité devant le service militaire aux revendications traditionnelles d'exemption des orthodoxes pour leurs études religieuses.