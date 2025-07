Israël : les partis orthodoxes promettent leur soutien à tout accord de libération d'otages

Articles recommandés -

Malgré leur sortie de la coalition gouvernementale, le Shas et le Judaïsme unifié de la Torah ont annoncé mardi qu'ils soutiendront tout accord visant à libérer les otages de Gaza. Dans une déclaration commune, les deux formations orthodoxes ont réaffirmé leur engagement envers les captifs, malgré la crise politique en cours. "Bien que nous ayons été contraints de quitter le gouvernement en raison de violations répétées des accords par nos partenaires de coalition, nous restons pleinement engagés envers nos frères et sœurs, prisonniers dans les tunnels de Gaza, vivants et morts", ont déclaré les deux partis.

Les deux factions ont promis d'apporter leur soutien à "toute proposition d'accord sur les otages qui sera soumise au gouvernement et à la Knesset", appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à "faire tout son possible pour ramener rapidement les otages à leurs familles - tous, sans exception". "Il n'y a pas de commandement de la Torah plus important que le rachat des captifs".

Cette position tranche avec leur récente sortie de la coalition. Il y a environ deux semaines, le conseil des sages de la Torah du Shas avait annoncé le retrait du parti du gouvernement suite à la crise autour de la loi sur la conscription militaire des orthodoxes, aucun texte consensuel n'ayant été présenté. Judaïsme unifié de la Torah avait également annoncé son départ.

Toutefois, le Shas ne devrait pas démissionner de la Knesset, ses députés continuant d'exercer leurs fonctions parlementaires, y compris la présidence de commissions, sans pour autant œuvrer à la dissolution du Parlement.

L'ancien ministre des Affaires religieuses Michael Malchieli (Shas) avait récemment précisé : "Nous n'irons pas avec l'opposition", tout en exhortant Netanyahou à "conclure un accord qui permettra la libération des otages".

Cette prise de position souligne la priorité accordée par les partis religieux à la libération des captifs, considérée comme un commandement religieux fondamental.