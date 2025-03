Israël : Lieberman officialise sa candidature au poste de Premier ministre

Avigdor Lieberman, président du parti Israel Beitenou, a annoncé dimanche son intention de se présenter comme candidat au poste de Premier ministre lors des prochaines élections israéliennes. "Chacun a ses propres ambitions, mais tous portent une vision radicalement différente de la mienne. C'est pourquoi je défendrai ma propre conception et ma propre voie", a déclaré Lieberman lors d'un entretien accordé à la radio 103FM. Le leader politique a souligné sa préparation pour cette fonction : "J'ai une doctrine structurée et j'apporte avec moi une expérience solide, avec des résultats tangibles dans les domaines sécuritaire et économique."

Lieberman s'est positionné comme le seul à avoir anticipé la tragédie d'octobre 2023 : "Le seul qui a averti en temps réel des dangers et de ce qui s'est produit le 7 octobre, c'était Avigdor Lieberman." Concernant d'autres figures politiques comme Eisenkot et Gantz, il a précisé : "J'apprécie Eisenkot, mais sa vision n'est pas la mienne. Nous sommes complètement différents, certainement aussi avec Lapid et Benny Gantz."

La semaine dernière, Lieberman avait exigé la création d'une commission d'enquête nationale, affirmant : "En tant que participant aux réunions du cabinet, je sais exactement pourquoi le Premier ministre du 7 octobre redoute une commission d'enquête. Tout est documenté - le financement du Hamas, la négligence sécuritaire, la capitulation face au terrorisme et les décisions désastreuses." Le dernier sondage de la chaîne Kan News, publié il y a deux semaines, crédite le parti de Lieberman de 15 sièges à la Knesset, confirmant ainsi sa stabilité dans l'opinion publique israélienne.