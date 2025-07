Israël : Moshé Gafni dénonce une trahison de Betsalel Smotrich envers le monde orthodoxe

Articles recommandés -

De vives tensions secouent la coalition israélienne après que le député orthodoxe Moshé Gafni (Judaïsme unifié de la Torah) a vivement critiqué le ministre des Finances Betsalel Smotrich (Sionisme religieux), allant jusqu’à le qualifier de "pire que les Juifs laïcs".

Dans une interview au média orthodoxe Kikar Hashabbat, Gafni s’est dit profondément déçu de Smotrich, pourtant un allié religieux et de droite, l’accusant de ne pas soutenir les intérêts du monde orthodoxe, notamment en matière d’éducation, de Torah et de budget. "Je ne me souviens pas d’une telle difficulté, même lorsque j’étais dans l’opposition", a-t-il déclaré.

Le député a également fustigé les priorités de la coalition, regrettant que la réforme judiciaire ait été mise avant la loi sur l’exemption du service militaire pour les étudiants des yeshivot. Il affirme que cette erreur stratégique a fragilisé la communauté orthodoxe, et déplore ne pas avoir soutenu une version antérieure de la loi proposée sous le gouvernement Bennett-Lapid.

Gafni a également exprimé son malaise vis-à-vis de ses partenaires de coalition, comme le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qu’il accuse d’enfreindre de "graves interdits". "Ce n’est pas une alliance d’amitié. On ravale souvent notre salive", a-t-il confié.

Les propos de Gafni ont immédiatement déclenché une vague de réactions. Betsalel Smotrich a répliqué avec virulence : "Gafni, honte à toi. Va voir les familles endeuillées, les yeshivot Hesder (programme combinant études religieuses et service militaire), les écoles préparatoires. Tu verras une force spirituelle que tu n’as jamais connue."

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett est également monté au créneau : "Au lieu d’attaquer la communauté sioniste religieuse, vous devriez la remercier. Sans le courage des soldats de Tsahal, le pays entier, y compris Bnei Brak et Mea Shearim (respectivement banlieue de Tel Aviv et quartier de Jérusalem peuplés majoritairement d'orthodoxes) , aurait été massacré."

Le ministre de l’Alyah et de l’Intégration, Ofir Sofer (Sionisme religieux), a lui aussi dénoncé les propos de Gafni, les qualifiant de "honteux" et de preuve d’un "décalage profond" avec la réalité. "En cette période de deuil national, nous attendons de nos dirigeants qu’ils fassent preuve de responsabilité, pas qu’ils attisent les divisions."