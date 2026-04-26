Israël : Naftali Bennett et Yaïr Lapid scellent une alliance politique en vue des élections

Les anciens Premiers ministres Naftali Bennett et Yaïr Lapid ont annoncé dimanche la fusion de leurs formations politiques, dans une initiative présentée comme «la première étape d’un processus de réparation de l’État d’Israël». La nouvelle entité sera dirigée par Naftali Bennett et vise à rassembler ce que les deux hommes qualifient de «bloc du redressement».

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Dans un communiqué commun, les deux dirigeants affirment vouloir «mettre fin aux querelles internes» du camp centriste et concentrer leurs efforts sur «une victoire décisive lors des prochaines élections». Une conférence de presse conjointe est attendue ce dimanche soir pour détailler les contours de cette alliance.

Selon plusieurs médias israéliens, Bennett et Lapid devraient également appeler Gadi Eizenkot à rejoindre cette nouvelle formation, dans l’espoir d’élargir encore leur base politique et d’incarner une alternative crédible au pouvoir en place.

Une recomposition stratégique du centre

Cette fusion marque une tentative claire de recomposition du centre politique israélien, fragmenté depuis plusieurs cycles électoraux. En unissant leurs forces, Bennett et Lapid cherchent à éviter la dispersion des voix et à renforcer la cohérence d’un camp longtemps affaibli par ses divisions.

Sur le plan stratégique, le choix de placer Naftali Bennett à la tête de cette alliance traduit une volonté d’attirer un électorat plus large, notamment à droite modérée, tout en conservant l’assise centriste de Lapid. L’éventuelle arrivée d’Eizenkot, figure respectée de l’establishment sécuritaire, renforcerait encore cette crédibilité.

Reste à savoir si cette union suffira à modifier les équilibres politiques face au bloc dirigé par Benyamin Netanyahou. Mais une chose est sûre : à l’approche des élections, le paysage politique israélien entre dans une nouvelle phase de consolidation et de confrontation.