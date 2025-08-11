Israël : Netanyahou en tête des sondages malgré les critiques sur sa gestion de la guerre

Articles recommandés -

Un nouveau sondage publié dimanche par le diffuseur public israélien Kan, révèle un paysage politique israélien contrasté. Le Likoud de Benjamin Netanyahou reste la première formation politique avec 26 mandats, mais une majorité de la population juge négativement la conduite du Premier ministre dans le conflit à Gaza.

Un bloc Bennett-Eisenkot en position de force

Derrière le Likoud, un parti dirigé par Naftali Bennett occupe la deuxième place avec 22 sièges, suivi d'Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman qui obtiendrait 10 mandats. Un parti conduit par Gadi Eisenkot récolterait quant à lui 7 sièges. Cette configuration donnerait au bloc Bennett-Eisenkot 57 sièges contre 52 pour la coalition actuelle de Netanyahou, suggérant un possible changement de majorité.

Les autres formations se répartissent entre le Shas (9 mandats), les Démocrates de Yair Golan (8), le Judaisme unifié de la Torah (7). Yesh Atid de Yair Lapid, Ra'am de Mansour Abbas et Otzma Yehudit d'Itamar Ben Gvir obtiendraient chacun 6 sièges.

Une gestion de guerre controversée

Le sondage révèle une fracture profonde concernant l'évaluation de Netanyahou sur sa conduite du conflit à Gaza. Seuls 31% des sondés accordent une note positive au Premier ministre, tandis que 60% lui attribuent une mauvaise note.

Cette division reflète les clivages politiques : 72% des électeurs de la coalition soutiennent leur leader, contre seulement 8% dans l'opposition. Inversement, 88% des opposants critiquent sa gestion, rejoints par 25% des électeurs gouvernementaux.

Divisions sur l'issue du conflit

Concernant les modalités de sortie de crise, 54% des Israéliens privilégient un "arrêt complet de la guerre, retrait de Tsahal, libération des otages et des prisonniers palestiniens". À l'opposé, 28% préconisent une intensification des combats et la conquête de Gaza.

Interrogés sur les motivations gouvernementales, 46% des sondés estiment que la poursuite des hostilités répond à des "considérations politiques de préservation de la coalition". Seuls 25% y voient une volonté de "vaincre le Hamas" et 19% un moyen de "libérer les otages".