Israël : Netanyahou envisage d'évincer Edelstein pour éviter la dissolution de la Knesset

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi soir le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense Yuli Edelstein, dans une tentative de résoudre la crise autour de la loi d'exemption militaire pour les étudiants orthodoxes. Une nouvelle rencontre est prévue jeudi. Netanyahou a récemment sondé les dirigeants orthodoxes sur une proposition : accepteraient-ils de ne pas dissoudre la Knesset durant la session actuelle en échange du limogeage d'Edelstein ? La réponse des partis haredim a été catégorique : "L'évincer ne nous aidera pas."

Un ministre orthodoxe estime que ces réunions visent non pas à résoudre la crise de la conscription, mais simplement à écarter Edelstein. "C'est le style de Netanyahou - quand il y avait des menaces de torpiller le projet de loi sur les profits bloqués, il a limogé Gallant. Maintenant qu'il y a des menaces de dissolution de la Knesset, il évincera probablement Edelstein ce soir", a-t-il déclaré. Toutefois, il ajoute que cela ne résoudra rien : "Le problème demeurera. Netanyahu n'a jamais voulou - et ne veut toujours pas - résoudre la question du statut des étudiants de la Torah."

Avant la réunion au bureau du Premier ministre, Edelstein a publié une déclaration ferme : "Une loi sans sanctions personnelles efficaces n'est pas une conscription, c'est de l'évasion." Il a réitéré sa position : "Le cadre de la loi de conscription que j'ai présenté lors de notre réunion est le même dont nous discutons depuis plus d'un an." Malgré les menaces politiques de Judaïsme unifié de la Torah et du Shas, Edelstein maintient sa ligne : "Je ne suis pas favorable à la dissolution de la coalition ou à la chute du gouvernement. Après 77 ans, nous pouvons faire l'histoire."