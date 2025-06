Israël : plusieurs partis vont présenter un projet de dissolution de la Knesset

Vers un bouleversement politique ? Le dirigeant de la communauté lituanienne-ultra-orthodoxe, le rabbin Landau, a ordonné mercredi aux députés du parti Degel Hatorah de soutenir le projet de loi de dissolution de la Knesset. Cette directive intervient après une réunion entre le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein et les ultra-orthodoxes, que le parti considère comme un échec.

Le projet de loi de dissolution de la Knesset ne devrait être soumis au vote que mercredi prochain. D'ici là, les parties mèneront des discussions et tenteront de parvenir à des accords. Malgré les informations selon lesquelles les ultra-orthodoxes envisagent de quitter le gouvernement et de soutenir la dissolution de la Knesset, l'opposition n'a pas soumis le projet de loi au vote cette semaine. Les partis Yesh Atid, Israël Beitenou et le Parti travailliste ont annoncé qu'ils présenteraient le projet de loi.

Cette crise, qui se déroule en raison des difficultés à faire adopter la loi sur la conscription des ultra-orthodoxes, survient après les menaces des partis ultra-orthodoxes d'intensifier leurs actions après la fête de Chavouot - sans progrès dans l'avancement de la loi. Pour rappel, ils boycottent les votes avec la coalition à la Knesset depuis plusieurs semaines. Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a récemment déclaré que les chances d'un accord avec les factions ultra-orthodoxes étaient "particulièrement faibles".

Cette annonce intervient alors que les dirigeants ultra-orthodoxes auraient dit à leurs représentants du parti Judaïsme unifié de la Torah qu'ils devraient se retirer du gouvernement, celui-ci n'ayant pas adopté de législation visant à exempter les étudiants des yeshivas de du service militaire obligatoire. Toutefois, si l'autre grand parti ultra-orthodoxe dues séfarades du Shas ne rejoint pas le Judaïsme unifié de la Torah, le gouvernement conservera la majorité.

Certains analystes politiques israéliens estiment tout de même que le gouvernement pourrait s'effondrer, bien que personne au sein du gouvernement n'y ait intérêt. Les désaccords sur le projet de loi sont potentiellement allés trop loin.