Israël : report attendu de la décision de créer une commission d'enquête sur le 7 octobre

Le gouvernement israélien doit examiner dimanche la création d'une commission d'enquête nationale sur le massacre du 7 octobre. Toutefois, les ministres devraient une nouvelle fois reporter cette décision, invoquant l'intensification des combats dans la bande de Gaza.

Cette délibération fait suite à une décision de la Cour suprême sur le sujet. Lors du précédent débat organisé début mai, les ministres avaient déjà choisi de repousser la décision de 90 jours. Le nouveau report s'explique par l'extension des opérations militaires dans le territoire palestinien.

Le débat de mai avait eu lieu quelques jours après la décision d'élargir les manœuvres militaires à Gaza. À l'époque, il avait été convenu qu'en collaboration avec la Knesset, une loi serait élaborée pour établir une commission d'enquête représentant différents points de vue et bénéficiant de la confiance de la majorité du public.

Cette décision gouvernementale était intervenue environ une heure après l'envoi d'une lettre de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, qui exigeait : "Prenez une décision concernant l'enquête sur les événements du 7 octobre. L'abstention du gouvernement de prendre une décision sur une commission d'enquête nationale cause des dommages et nuit à la recherche de la vérité".

La pression s'intensifie également en raison de plusieurs pétitions déposées devant la Cour suprême réclamant l'établissement d'une commission d'enquête nationale. Suite à ces recours, la plus haute juridiction du pays a exigé une réponse du gouvernement expliquant pourquoi une telle commission ne serait pas créée.

Cette temporisation continue de susciter des critiques sur la transparence et la responsabilité concernant les défaillances qui ont permis l'attaque du Hamas.