Israël : Smotrich menace Netanyahou de provoquer des élections anticipées

Le ministre des Finances israélien Betsalel Smotrich a menacé le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de la réunion du cabinet de sécurité jeudi, de faire tomber le gouvernement, évoquant la possibilité d'élections anticipées, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan.

Selon les informations révélées par le diffuseur public, Smotrich aurait lancé à Netanyahou : "De mon point de vue, on peut tout arrêter et laisser le peuple décider", faisant directement référence à un recours aux urnes.

Le différend porte sur le plan d'occupation de la ville de Gaza approuvé par le cabinet. Le leader du parti Sionisme religieux s'oppose fermement à cette stratégie, estimant qu'elle ne permettra pas d'obtenir une victoire décisive contre le Hamas.

Dans un communiqué publié samedi soir, Smotrich a exprimé sa perte de confiance envers Netanyahou, déclarant ne plus croire en la volonté du Premier ministre de "mener le pays vers la victoire". Il dénonce une approche qu'il juge "immorale et illogique" : "Envoyer des dizaines de milliers de combattants manœuvrer dans la ville de Gaza en risquant leurs vies, payer un lourd prix politique et international, juste pour faire pression sur le Hamas afin qu'il libère les otages, puis se retirer - c'est de la folie".

Le ministre des Finances exige désormais que Netanyahou reconvoque le cabinet pour reconsidérer cette décision. À défaut, Smotrich menace de "reconsidérer ses options", la dissolution du gouvernement étant selon lui l'alternative privilégiée pour provoquer des élections anticipées.

Cette crise gouvernementale intervient dans un contexte déjà tendu, alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires à Gaza et que les négociations pour la libération des otages restent au point mort.