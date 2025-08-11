Israël : Smotrich met en doute la capacité de Netanyahou à "résister aux pressions pour prendre les bonnes décisions"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a ouvertement critiqué lundi matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou, remettant en question sa capacité à résister aux pressions et à conduire Israël vers la victoire à Gaza. Ces déclarations marquent une escalade dans les tensions au sein de la coalition gouvernementale.

Un revirement stratégique contesté

Lors d'une interview sur Kan Reshet Bet, Smotrich s'est montré particulièrement sévère envers la récente décision du cabinet concernant l'occupation de Gaza : "Peut-être que Netanyahou ne peut pas résister aux pressions intérieures et extérieures pour prendre la bonne décision."

Le ministre des Finances, seul membre du gouvernement à s'être opposé à la proposition adoptée, a dénoncé un changement de cap radical : "Nous avions des plans très clairs sur la direction à prendre, et le Premier ministre a fait un virage à 180 degrés. Il n'a pas réussi à amener l'armée à prendre la responsabilité de l'espace humanitaire."

Une stratégie jugée insuffisante

Smotrich a exprimé sa frustration après 22 mois de soutien à Netanyahou : "Le Premier ministre prend les décisions, et après l'avoir suivi et soutenu, la décision prise ne nous mène malheureusement pas vers la victoire. On ne peut pas engager l'armée dans cette manœuvre qui pourrait avoir un coût élevé, puis s'arrêter à mi-chemin."

Selon le ministre, la stratégie actuelle vise simplement à "exercer une pression sur le Hamas pour le ramener à la table des négociations afin de conclure un accord partiel qui abandonnerait la moitié des otages et stopperait à nouveau la guerre".

Un "sablier politique" qui s'égrène

Smotrich a souligné l'urgence de la situation : "Nous avons un sablier politique. Les pressions internationales s'intensifient et même l'administration américaine très amicale commence à perdre patience."

Malgré ses critiques, le ministre a choisi de rester dans le gouvernement : "Le train a déraillé mais je reste à bord, car je crois qu'on peut changer sa trajectoire. J'essaie de porter l'agenda sur la question : allons-nous vers la victoire ou vers le bégaiement ?"

Une vision à long terme divergente

Smotrich a révélé sa propre vision pour Gaza : "Mon plan prévoit que de grandes parties de Gaza restent sous notre contrôle et notre souveraineté, et nous pouvons aussi nous y installer, car c'est la seule façon de maintenir la sécurité." Il a précisé que ce n'était pas la vision de Netanyahou, tout en estimant inapproprié de mener ce débat publiquement pour l'instant.

Le ministre a également confirmé son intention de légiférer une enveloppe de 3 milliards de shekels pour l'établissement de centres de distribution humanitaire supplémentaires pour la population gazaouie.