Israël : un budget supplémentaire de 30,8 milliards de shekels pour financer la guerre

Le gouvernement israélien a approuvé ce mardi un budget supplémentaire pour l’année 2025, destiné à couvrir les lourdes dépenses engendrées par la guerre contre l’Iran et le Hamas dans la bande de Gaza. Cette rallonge budgétaire, d’un montant de 30,8 milliards de shekels, porte les dépenses de l’État à près de 650,3 milliards de shekels et entraîne un relèvement du plafond de déficit de 4,9 % à 5,2 %.

Selon le ministère des Finances, cette décision vise avant tout à répondre aux besoins sécuritaires liés à l’opération « Réveil du Lion » et à la poursuite de la guerre à Gaza. Le texte doit désormais être entériné par la Knesset.

Le gouvernement a également validé une réorganisation des priorités au sein du budget existant, sans élargir l’enveloppe globale. Parmi les mesures financées : des allocations pour faciliter le départ en chômage technique, l’installation de murets de protection, la rénovation d’abris anti-aériens et le dédommagement des autorités locales pour leurs dépenses d’urgence. Une partie des fonds proviendra de la réduction des budgets alloués aux accords de coalition et à certaines mesures fiscales, ainsi que d’une coupure transversale de 3,35 % dans les budgets ministériels à partir de 2026. Le ministère des Finances souligne que ce changement de priorités reflète la volonté de maintenir une gestion budgétaire « responsable », tout en limitant l’impact du déficit sur les citoyens israéliens.