Israël : un projet de loi vise à empêcher Naftali Bennett de se présenter aux élections

La commission ministérielle de la législation israélienne a approuvé ce dimanche un projet de loi visant explicitement l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, aujourd’hui considéré comme le principal rival de Benjamin Netanyahou en vue des prochaines élections.

Présenté par le député du Likoud Avichai Boaron, le texte stipule que tout chef de parti dont la formation précédente a été dissoute au cours des sept dernières années devra rembourser les dettes de son ancien parti avant de pouvoir utiliser les fonds levés pour une nouvelle campagne électorale.

La mesure, bien que rédigée de manière générale, est largement perçue comme une initiative destinée à bloquer Bennett, dont la nouvelle formation, Bennett 2026, se prépare à entrer dans l’arène politique. L’ancien chef du parti Yamina, dissous après la chute de sa coalition en 2022, laisserait derrière lui près de 20 millions de shekels (5.2 millions d'euros) de dettes cumulées avec ses anciennes structures, Yamina et Foyer juif.

L’approbation par la commission signifie que le gouvernement soutient désormais officiellement la proposition, qui devra encore passer quatre votes à la Knesset avant d’être adoptée.

De son côté, le chef du parti Bleu et Blanc, Benny Gantz, a jugé qu’il était “légitime d’empêcher qu’un dirigeant recrée un parti tout en laissant des dettes colossales à la charge du public”, tout en dénonçant “une loi rétroactive et personnelle” contraire à l’esprit démocratique.

Cette initiative illustre la tension croissante entre le Likoud et les figures centristes à l’approche d’une nouvelle campagne électorale décisive.