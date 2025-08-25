Israël : un rabbin du parti Shas ouvre la voie au service militaire des orthodoxes

Articles recommandés -

Un dirigeant influent du parti orthodoxe Shas a marqué lundi un tournant doctrinal majeur en se déclarant favorable à l'enrôlement militaire des jeunes religieux, sous certaines conditions strictes.

Une ouverture conditionnelle historique

Le rabbin Moshe Maya, doyen du Conseil des sages de la Torah du mouvement Shas, a déclaré lors d'une interview matinale à la radio israélienne Kol Hai qu'il serait possible de servir dans l'armée "si les valeurs orthodoxes sont préservées".

"Si un arrangement garantit que celui qui s'enrôle ne violera pas le Shabbat, respectera la Torah, préservera sa sainteté et sa pureté, s'il veut servir, pourquoi pas ?", a-t-il expliqué. Le rabbin pose cependant une condition ferme : "J'ai une exigence : que cela soit fait sous les ordres du chef d'état-major. Tant que ce ne sont que des propositions et non des ordres officiels, chaque nouveau général changera tout. On ne peut se fier à rien."

Critiques contre les arrestations

Interrogé sur les craintes des étudiants de yeshiva face aux arrestations par la police militaire, le rabbin Maya a vivement critiqué cette pratique : "Je plains le ministre de la Défense que ce soit sous sa garde que l'on ait commencé à emprisonner les étudiants de yeshiva. Nous étions unis pendant toute cette guerre, durant deux ans, mais dès qu'on a commencé à arrêter les étudiants, les disputes ont éclaté entre le ministre de la Défense et le chef d'état-major."

Soutien dans l'entourage rabbinique

L'entourage du grand rabbin David Leibel a salué ces déclarations, précisant que ce dernier "œuvre depuis près de deux ans à promouvoir des ordres du chef d'état-major pour les orthodoxes servant dans l'armée, ce qui constitue pour lui une condition de soutien à la brigade Hashmonaim qu'il a initiée".

Cette évolution marque une brèche significative dans l'opposition traditionnelle des orthodoxes au service militaire obligatoire, ouvrant potentiellement la voie à un compromis sur cette question explosive qui divise la société israélienne.