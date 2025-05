Israël : une avocate lance une procédure judiciaire pour démettre Netanyahou de ses fonctions

L'avocate Dafna Holtz Lekner, représentant le groupe "Forteresse de la Démocratie", a officiellement saisi la conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav-Miara pour exiger la destitution fonctionnelle de Benjamin Netanyahou. Cette démarche fait suite à la nomination controversée du général David Zini à la tête du Shin Bet, malgré l'interdiction formelle émise par la conseillère juridique. "Il ne reste plus aucune voie d'action juridique autre que la détermination d'une incapacité fonctionnelle pour protéger l'État de droit", écrit Holtz Lekner dans sa correspondance officielle.

La juriste invoque le principe de "démocratie défensive", similaire à l'article 7a de la Loi fondamentale sur la Knesset, qui empêche la participation électorale de listes dont les objectifs "nient l'existence d'Israël comme État démocratique". L'argumentation s'appuie sur l'arrêt de la Cour suprême concernant le limogeage de Ronen Bar, ancien chef du Shin Bet. Les magistrats avaient établi "un potentiel réel de conflit d'intérêts entre l'intérêt personnel du Premier ministre et sa fonction publique", notamment concernant les enquêtes sur les fuites de documents classifiés et le financement qatari.

"Le Premier ministre a franchi toutes les lignes rouges et prend des décisions contraires au droit et à l'intérêt public", dénonce l'avocate. Elle accuse Netanyahou d'agir "délibérément pour porter atteinte à l'État de droit" et de "saper les institutions du régime démocratique". Si la conseillère juridique refuse d'agir, Holtz Lekner menace de saisir directement la Cour suprême.