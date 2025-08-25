Articles recommandés -

Le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid, a fermement rejeté lundi la proposition de Benny Gantz de former un "gouvernement de libération des otages", estimant qu'il n'y a "aucune raison de siéger dans un gouvernement avec Ben Gvir et Smotrich".

Une proposition controversée

Samedi dernier, Benny Gantz, dirigeant du parti Bleu Blanc, avait surpris en appelant à la formation d'un gouvernement d'urgence temporaire de six mois. Cette coalition exceptionnelle réunirait le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Yaïr Lapid et Avigdor Lieberman pour se concentrer exclusivement sur deux dossiers : la libération des otages et la loi sur le service militaire, avant de déclencher des élections anticipées.

Lapid maintient sa position initiale : offrir un "filet de sécurité" externe au gouvernement Netanyahou pour faciliter un accord sur les otages, sans pour autant intégrer l'exécutif aux côtés des ministres d'extrême droite Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich.

Accusations contre le gouvernement

Le leader de l'opposition a lancé de sévères critiques contre la gestion gouvernementale du dossier des otages. "Il existe un accord que le Hamas a accepté, mais le gouvernement s'occupe de futilités pendant que les otages meurent", a-t-il déclaré lors d'une émission matinale.

Lapid a particulièrement visé les promesses d'élargissement des opérations militaires censées créer les conditions du retour des otages : "C'est exactement ce qu'on nous avait dit avant Rafah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des otages sont morts, des soldats sont tombés, et nous n'avons ramené personne."

Gantz assume sa stratégie

Face aux critiques anticipées, Gantz avait tenté de justifier sa démarche samedi, reconnaissant qu'on l'accuserait de vouloir "sauver Netanyahou". "Ce n'est pas vrai, je veux sauver les otages", avait-il répondu, rappelant qu'il avait déjà rejoint des gouvernements d'union par le passé.

Cette proposition intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la coalition Netanyahou, où Ben Gvir et Smotrich s'opposeraient fermement à tout accord de libération d'otages impliquant des concessions importantes.

La fracture entre les deux principales figures de l'opposition illustre les difficultés à dégager une alternative politique unie, même face à l'urgence humanitaire des otages détenus à Gaza.