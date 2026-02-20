"Itamar Ben Gvir n’a pas sa place dans mon gouvernement", affirme Naftali Bennett

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a clarifié vendredi sa position concernant une éventuelle participation du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir à un futur gouvernement qu’il formerait. Sur le réseau social X, Bennett a affirmé sans ambiguïté : "Itamar Ben Gvir n’a pas sa place dans mon gouvernement". Il l'a qualifié de ministre "défaillant" agissant, selon lui, avec "brutalité et racisme" en contradiction avec les valeurs d’Israël en tant qu’État juif et démocratique.

Cette mise au point intervient après des propos tenus cette semaine lors d’un rassemblement politique à Efrat, où Bennett avait évoqué la possibilité de former un gouvernement d’union nationale et de dépasser les clivages traditionnels entre blocs. Il avait également indiqué ne pas vouloir s’inscrire dans une logique de boycott à l’égard de certains ministres, dont Ben Gvir et Betsalel Smotrich, dans le cadre de sa stratégie visant à mettre fin à "l’ère des ostracismes politiques".

Lors d’une conférence à Jérusalem, Bennett avait appelé à renvoyer chez elle une direction qu’il estime défaillante, sans toutefois exclure explicitement de siéger aux côtés de Benjamin Netanyahou. Ces déclarations ont suscité des réactions critiques au sein du camp opposé au Premier ministre. Avigdor Liberman a ainsi affirmé qu’aucune alliance avec Netanyahou ne devait être envisagée "en aucune circonstance", position soutenue par le chef de l’opposition Yair Lapid.

En précisant aujourd’hui qu’Itamar Ben Gvir serait exclu de son équipe gouvernementale, Bennett cherche à lever toute ambiguïté tout en poursuivant sa ligne consistant à se ménager une marge de manœuvre politique au-delà des blocs traditionnels.