Itamar Ben Gvir veut limiter les blocages routiers lors des manifestations

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a transmis jeudi un document politique à la conseillère juridique du gouvernement, définissant les modalités d'intervention policière lors de manifestations et blocages routiers. Il a précisé que si aucune réponse n'était fournie dans les cinq jours, cette politique entrerait automatiquement en vigueur.

Le document détaille les axes et routes vitales qui devront rester ouverts en permanence : voies d'urgence, accès aux hôpitaux, aéroport Ben Gourion, routes desservant des localités isolées, autoroutes et routes nationales. Il interdit également de déposer ou jeter des objets sur la chaussée.

Ben Gvir a justifié cette mesure : "La liberté d'expression et de manifestation sont importantes, mais pas aux dépens de vies humaines et de la sécurité publique. Il est inacceptable que des routes principales soient bloquées, créant un danger réel pour les citoyens."

La politique précise que l'application de la loi se fera de manière équitable, indépendamment de l'identité des manifestants ou de leurs positions politiques, tout en préservant la liberté de protestation parallèlement aux droits du public.

Cette initiative intervient dans un contexte de tensions politiques internes où les manifestations et blocages routiers sont devenus fréquents, notamment contre la réforme judiciaire et les politiques gouvernementales concernant Gaza et la conscription.