Yaïr Golan préfère une coalition avec Mansour Abbas plutôt qu'avec les partis orthodoxes

Le député Yair Golan, chef du parti Les Démocrates, a vivement critiqué dimanche les partis orthodoxes et les dirigeants de la coalition actuelle, tout en esquissant sa vision d’un futur paysage politique en Israël. Dans une interview accordée au Times of Israel, l’ancien général a affirmé qu’il préfère collaborer avec Mansour Abbas, chef du parti arabe Ra’am, plutôt qu’avec les formations orthodoxes.

Selon lui, les partis religieux sont prêts à rejoindre n’importe quelle coalition, pourvu qu’ils obtiennent les avantages qu’ils exigent. "Ils sont prêts à siéger dans n’importe quel gouvernement tant qu’ils reçoivent leur part du gâteau", a-t-il déclaré, accusant ces partis de nuire à l’État en privilégiant leurs intérêts.

Golan assure pour autant ne pas exclure une coopération avec eux si les circonstances politiques l’exigeaient, mais il revendique un projet radicalement différent : un gouvernement allant "de Naftali Bennett à Mansour Abbas", dirigé par un bloc libéral-démocratique, et non par la droite nationaliste.

Pour le leader des Démocrates, les anciennes catégories gauche-droite ne reflètent plus les véritables clivages. Il estime que le pays se divise désormais entre un camp "corrompu et autoritaire", qu’il identifie au Likoud de Benjamin Netanyahou, au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et au ministre des Finances Betsalel Smotrich, et un camp défenseur des valeurs démocratiques.

Golan exclut catégoriquement tout partenariat avec ces trois figures, mais appelle les acteurs centristes, notamment Yair Lapid, Benny Gantz et Gadi Eisenkot, à cesser d’agir de façon dispersée. Il les exhorte à construire un bloc libéral puissant, capable de gouverner et d’incarner une alternative crédible.

Il n’épargne pas non plus Naftali Bennett, accusé d’avoir affaibli la Cour suprême, encouragé l’influence du Forum Kohelet et favorisé l’introduction de contenus religieux dans l’éducation. "De quoi parle-t-on ? Vous avez perdu la tête ?", a lancé Golan.