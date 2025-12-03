Judée-Samarie : Netanyahou favorable à la légalisation des avant-postes agricoles

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soutiendrait l’autorisation de fermes illégales en Judée-Samarie, dont certaines abritent de jeunes extrémistes connus pour mener régulièrement des attaques contre les Palestiniens voisins, selon un document consulté par Ynet.

Ce document résume une réunion du mois dernier sur la violence des jeunes dans les zones montagneuses de Judée-Samarie, à laquelle participaient également le ministre de la Défense, Israel Katz, et le chef du commandement central de Tsahal, le général de division Avi Bluth. La discussion faisait suite à une recrudescence des incidents violents commis par des "jeunes des collines" dans la région.

Dans la section intitulée « Résumé du Premier ministre », Netanyahou qualifie ces fermes de « réponse positive et nécessaire pour sauvegarder la zone C », la partie de la Judée-Samarie sous contrôle israélien total, et les présente comme « une réponse à l’activité palestinienne dans la région ».

Netanyahou ferait ainsi pression pour légaliser ces avant-postes. Bien que les gouvernements successifs aient financé et assuré la sécurité de ces sites, ils ont été construits sans permis, les rendant illégaux au regard du droit israélien.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, également chargé des affaires civiles en Judée-Samarie a attribué des dizaines de millions de shekels à ces fermes, notamment pour financer des mesures de sécurité et des habitations mobiles.

Selon les services de sécurité, environ 1 000 jeunes vivent sur ces hauteurs, dont 300 sont considérés comme violents. Un noyau dur de 70 activistes se détacherait au sein de ce groupe.

Le document précise que Netanyahou appelle à lutter contre la violence par des moyens éducatifs. « L’objectif est d’utiliser des outils éducatifs pour sortir autant de jeunes juifs que possible du cycle de violence en Judée-Samarie », indique le texte. « Malheureusement, malgré les efforts, le nombre de jeunes concernés continue d’augmenter, car il n’existe pas de structure centrale couvrant l’ensemble des dispositifs sociaux et éducatifs », ajoute le document.