L’ancien député Mohammed Barakeh arrêté pour suspicion d’incitation au terrorisme

La police israélienne a annoncé ce mardi l’arrestation de l’ancien député arabe israélien Mohammed Barakeh, ancien président du parti Hadash et figure de premier plan de la communauté arabe en Israël. Il est soupçonné d’incitation au terrorisme et à la violence.

Selon les autorités, cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours. Il s’agit de la deuxième interpellation de Barakeh depuis le début de la guerre déclenchée après le 7 octobre 2023. Il avait déjà été arrêté en novembre 2023 à la suite d’une manifestation contre le conflit.

L’affaire a immédiatement suscité de vives réactions au sein du parti Hadash. Jaafar Farah, dirigeant du Centre Musawa et numéro deux de la liste Hadash, a dénoncé une procédure qu’il juge motivée par des considérations politiques. Selon lui, l’enquête repose sur des déclarations publiques prononcées par Barakeh en 2022 et ne répond à aucune nécessité réelle sur le plan judiciaire.

Dans un communiqué, les responsables du mouvement ont accusé le gouvernement de chercher à détourner l’attention de ses difficultés politiques et sécuritaires en ciblant les dirigeants de la minorité arabe israélienne. Ils estiment que cette arrestation intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités et certains représentants politiques arabes.

Mohammed Barakeh a été élu pour la première fois à la Knesset en 1999 sous les couleurs de Hadash. Il a exercé quatre mandats parlementaires et occupé plusieurs fonctions importantes, notamment celle de vice-président de la Knesset. Après son retrait de la vie politique en 2015, il a pris la tête du Comité supérieur de suivi de la population arabe en Israël.