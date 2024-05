L'ancienne députée travailliste Yaël Dayan est décédée à l'âge de 85 ans après une longue bataille contre une maladie pulmonaire, rapportent les médias israéliens.

Mme Dayan, fille du célèbre ancien ministre de la Défense et chef d'état-major de Tsahal Moshe Dayan, a été députée travailliste de 1993 à 2003. Elle a ensuite été représentante du parti Meretz au conseil municipal de Tel-Aviv. L'ancien député du Meretz, Mossi Raz, a salué Mme Dayan en la qualifiant de pionnière de la lutte pour les droits des LGBTQ et du féminisme en Israël, soulignant sa législation interdisant le harcèlement sexuel et son travail en tant que militante pour la paix. "Nous avons perdu une partenaire importante", a-t-il publié sur X. Mme Dayan souffrait depuis des décennies d'une maladie pulmonaire obstructive chronique causée par un tabagisme prolongé. Dans une interview datant de 2022, Mme Dayan a décrit sa mauvaise santé et a déclaré : "Il y a des jours et des heures où je ne peux pas m'arrêter de fumer et il y a des jours et des heures où je ne peux pas parler de façon cohérente, mais je souffre surtout d'ennui parce que je suis seule la plupart du temps."