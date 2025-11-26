L'entourage de Netanyahou regrette la nomination d'Eyal Zamir comme chef d'état-major

Des proches du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ont exprimé leurs regrets concernant la nomination du général Eyal Zamir au poste de chef d'état-major, a révélé mardi soir la chaîne publique Kan. "Nous avons commis une erreur avec sa nomination. Il agit de manière trop indépendante et fait le contraire de tout ce qu'il nous avait promis", ont déclaré ces sources.

Lors de leur entrevue de mardi, Netanyahou a lancé à Zamir : "Vous êtes le chef d'état-major et vous avez raison sur plusieurs points, mais vous êtes subordonné à l'échelon politique." L'entourage du Premier ministre a également estimé que le ministre de la Défense Israël Katz "doit mettre fin à cet épisode".

Le Premier ministre a vivement critiqué les déclarations publiques de Zamir et Katz, exigeant l'arrêt immédiat de cette communication publique. Il s'est montré particulièrement mécontent du long communiqué publié par le chef d'état-major contre le ministre de la Défense.

La rencontre, qui a duré plus d'une heure, s'est déroulée dans une atmosphère qualifiée de cordiale par des sources au fait du dossier. Cependant, la crise entre Zamir et Katz est loin d'être résolue. Le bureau du chef d'état-major s'attendait initialement à une réunion tripartite, mais Zamir a compris au dernier moment que chacun rencontrerait le Premier ministre séparément.

Au cœur du différend : le chef d'état-major a confié à Netanyahou vouloir tourner la page, tout en dénonçant le traitement injuste que lui réserve le ministre de la Défense. "Les relations de travail ont été réduites au strict minimum nécessaire", rapporte une source proche du dossier.

Zamir a expliqué au Premier ministre qu'il agit de manière pragmatique et souhaite faire avancer l'armée après la débâcle du 7 octobre. Il avait fixé comme échéance dimanche prochain pour mener des entretiens approfondis avec les officiers supérieurs qui occupaient des postes clés lors du massacre, dans le but de faire progresser Tsahal. C'est alors qu'est sortie la déclaration du ministre de la Défense s'opposant aux enquêtes et aux décisions du chef d'état-major.

Selon Zamir, Katz sape son autorité et sa crédibilité au sein de l'armée, créant une situation intenable pour la direction des opérations militaires et la mise en œuvre des réformes post-7 octobre jugées nécessaires par l'état-major.